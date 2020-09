Medio equipo titular contagiado: Se revelan más casos de coronavirus en el Paris Saint-Germain

La temporada 2020-21 de la Ligue 1 ya ha dado inicio, sin embargo, el campeón Paris Saint-Germain aún no ha visto actividad en el torneo, pues tuvo dos semanas extras de vacaciones por llegar a la final de la Champions League.

Sin embargo, todo parece indicar que el PSG no regresará en plenitud al torneo, pues seis jugadores titulares han dado positivo al coronavirus y muy probablemente se pierdan el primer partido del equipo el próximo 10 de septiembre.

Hace un par de días se dio a conocer que Neymar, Angel Di Maria y Leandro Paredes tenían COVID-19 y este viernes se ha revelado que también Keylor Navas, Mauro Icardi y Marquinhos tienen la enfermedad, así lo anunció el medio francés L’equipe.

“Las últimas pruebas de PCR de SarsCoV2 realizadas en el equipo del Paris Saint-Germain confirman el resultado de tres nuevos casos positivos. Estos jugadores siguen el protocolo de salud adecuado”.

Keylor Navas et Mauro Icardi sont les deux autres cas positifs au Covid-19 au PSG. Au total, le PSG compte désormais six joueurs en quarantaine à cause du coronavirus > https://t.co/1I7a3PIbTj pic.twitter.com/Km37vCbn3E

— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 3, 2020