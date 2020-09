Zverev pasa a octavos después que su partido ante Mannarino fuera retrasado por “problemas médicos”

Deportes

El duelo estuvo a punto de suspenderse ya que el jugador francés fue sometidos a restricciones más estrictas por haber estado en contacto con un tenista que fue retirado del torneo al dar positivo al COVID-19

El alemán Alexander Zverev venció este viernes al francés Adrian Mannarino en un partido de tercera ronda que se hizo esperar cerca de tres horas por “problemas médicos”, según informó la organización del torneo, potencialmente relacionados con el coronavirus y sobre los que el ganador destacó que “lo correcto era esperar”.

La Asociación de Tenis de EEUU (USTA) retrasó el duelo entre el quinto cabeza de serie y el trigésimo tercer preclasificado “mientras se producía un diálogo colaborativo con responsables sanitarios”, dijo que ambos conocían la situación y que “debido a la sensibilidad de los problemas médicos involucrados” no podía dar más detalles.

A la hora programada para el partido, en torno a las cinco de la tarde en el estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows, las cámaras enfocaron a Zverev tumbado sobre una toalla, sin camiseta y mirando su teléfono celular, sobre lo que comentó que se había “relajado” porque le habían comunicado que había “pocas posibilidades” de que ambos jugaran.

Mannarino es uno de varios jugadores franceses que han sido sometidos a restricciones más estrictas dentro de la “burbuja” de Flushing Meadows después de que su compatriota Benoit Paire fuese retirado del torneo un día antes de su comienzo al dar positivo al COVID-19.

“No estaba en nuestras manos determinar la decisión, ni era decisión de los jugadores jugar o no. Era más una cuestión política y de gente por encima de nosotros”, explicó Zverev en rueda de prensa tras el encuentro, mientras que a pie de pista sugirió que “el estado de Nueva York” había ordenado “no jugar” al francés.

“En mi opinión, lo correcto era esperar. Por eso esperé, había que darle la oportunidad (de jugar) y si yo hubiera estado en su situación no habría querido no jugar el partido. Afortunadamente, pudimos jugar y tanto para él como para mí fue mejor así”, explicó el tenista de 23 años.

El alemán superó un set en contra y venció este viernes por 6-7 (4), 6-4, 6-2 y 6-2 a Mannarino, tras lo que destacó excepcional de las circunstancias.

“Tiene que estar en cuarentena, realmente era la última vez que se le permitía salir de la habitación del hotel durante un largo periodo de tiempo así que me parece que para él no había nada que perder”, opinó Zverev, que consideró al Mannarino “un gran jugador”.

Su rival en octavos de final será el joven español Alejandro Davidovich, quien también ganó en cuatro sets, 7-6 (2), 4-6, 6-2 y 6-1, al británico Cameron Norrie y alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam.

Djokovic critica “inconsistencias”

Por otra parte, Novak Djokovic reconoció haberse involucrado en la decisión que esta jornada llevó a retrasar el partido entre el alemán Alexander Zverev y el francés Adrian Mannarino.

“Durante ese proceso me estuve comunicando con su entrenador unas horas, intentando, estuve hablando con la ATP para tener más información de los mánagers del torneo y también intentando llegar a la gente en las posiciones más altas del estado de Nueva York”, explicó Djokovic, que sugirió que el francés iba a ser apartado del Grand Slam.

“Intenté llegar al gobernador de Nueva York, porque entendí que él era quien realmente podía tomar la decisión de revertir la decisión (sic) para que Mannarino fuera retirado del torneo. Al final, no sé cómo, me dijeron que Adrian podía jugar, lo que me complació”, agregó.

El tenista criticó las “inconsistencias” en la gestión y comunicación respecto al coronavirus por parte de las autoridades neoyorquinas y cuestionó la fiabilidad de la prueba de Paire: “Benoit fue positivo, pero ni siquiera sabemos si fue un falso positivo porque a los pocos días dio negativo, esa es otra cosa que debe ser tratada”.

“A los jugadores se les deja con muy poca información y muy poco poder para expresarse o luchar respecto a sus derechos, su juego o su viaje de vuelta a casa”, lamentó el deportista.