La impresionante imagen de un caimán de 660 libras siendo trasladado para unas pruebas médicas

Los cocodrilos también necesitan asistencia médica y el hospital veterinario de la Universidad de Florida lo sabe muy bien. Hace unos días, a través de sus redes sociales, se difundió la imagen de un caimán de grandes dimensiones siendo transportado para una evaluación médica.

El animal, al que bautizaron como Bob, pesa 660 libras y para su traslado se necesitó mucha astucia e ingenio para mantener todas las medidas de seguridad tanto para el cocodrilo como para los sanitarios que debían atenderlo.

Bob, a 660-lb. alligator from @StAugGatorFarm, visited our hospital for radiographs to assess his right rear leg for a cause of lameness. Preliminary evaluation showed evidence of osteomyelitis. Our zoo med team will continue to monitor his progress. Good luck Bob (& Go Gators!) pic.twitter.com/DHjcfN2FOp

— UFVetMed (@UFVetMed) September 4, 2020