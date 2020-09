Trump la emprende contra la viuda de Steve Jobs, fundador de Apple

El presidente Donald Trump dedicó una de sus tantas rabietas del fin de semana a Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, el fundador del gigante tecnológico Apple.

La furia de Trump se debió a que Powell Jobs es dueña de una parte de The Atlantic, la revista que publicó un artículo sobre los comentarios irrespetuosos del magnate contra miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Al presidente se le señaló de llamar “perdedores” a los soldados estadounidenses que cayeron en combate.

“Steve Jobs no debe estar muy contento de que su esposa está desperdiciando dinero en una fracasada revista de la izquierda liberal que es liderada por un mentiroso (Goldberg) y escupe falsas noticias y odio”, escribió Trump en Twitter. “Llámenla, escríbanle, déjenle saber como se sienten”.

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020