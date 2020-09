Giovanni Medina reacciona al escándalo del nuevo novio de Ninel Conde

Entretenimiento

El empresario mexicano reaccionó así tras ser acusado de crear un complot en contra del novio de Ninel Conde

Ninel Conde sigue en el ojo del huracán, luego de darse a conocer que supuestamente el padre de su hijo se alío con Frida Sofía para armar un escándalo y difamar a su nueva pareja sentimental, Larry Ramos, es Giovanni Medina quien comparte un contundente mensaje por medio de sus redes sociales.

La primera en responder a las acusaciones de “El bombón asesino” fue la hija de Alejandra Guzmán, quien lanzó fuertes palabras en contra de la cantante, en donde incluso le sugirió ir al psiquiatra:

“Ay Ninelita… ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que ‘qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido’“, fue parte de lo que dijo la intérprete de “Ándale”.

A pesar de ello, el empresario mexicano, Giovanni Medina, prefiere no dar más declaraciones, al menos por el momento, y en un mensaje que compartió a través de las historias de su cuenta de Instagram, se expresó al respecto:

“Agradezco mucho el interés de la prensa para que fije una postura ante los muy delicados acontecimientos recientes, sin embargo, no hay que hacer leña del árbol caído“, señaló.

Y aseguró que lo único que le interesa es el bienestar de su hijo Emmanuel:

“Las cosas están muy claras y mi único interés como siempre, el bienestar de mi amado hijo. Con ustedes muy agradecido“, finalizó Medina.