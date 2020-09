Video: Bobcat Fire se propaga rápidamente por el Bosque Nacional de Los Ángeles

Un incendio que se ha comenzado a propagar con rapidez en el Bosque Nacional de Los Ángeles, cerca del área de Azuza, amenaza este domingo con quemar estructuras, según informaron las autoridades.

Bobcat Fire comenzó alrededor de las 12:20 de la tarde y ha quemado alrededor de 1,800 acres, de acuerdo a las autoridades forestales, que agregaron que “los bomberos están experimentando un comportamiento de fuego errático”.

WATCH LIVE: A brush fire has grown to 200 acres in the Azusa area and can be seen for miles around. #bobcatfire https://t.co/viHTVKe05y pic.twitter.com/RCcP2YhHzy

— NBC Los Angeles (@NBCLA) September 6, 2020