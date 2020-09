Fuertes vientos amenazan con empeorar las condiciones de los incendios en California

Los fuertes vientos pronosticados esta semana en diferentes lugares de California amenazan con empeorar la temporada de incendios en el estado, afectado en estos momentos por más de una veintena de ellos.

Este martes del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una “alerta roja” hasta la noche del miércoles en la que advierte de vientos de entre unos 30 y 40 millas por hora en la cordillera de la Sierra Nevada, al este del estado, especialmente en la región de las montañas Tehachapi.

Here's an idea of predicted winds over Ventura & Los Angeles Counties thru Wed. Gusty #SantaAnaWinds will increase over the mountains by midday then spread to the valleys/coast tonight. Gusts to 60 mph mtns & 40 mph coasts possible. #CAwx #LAfire #LAweather pic.twitter.com/jfxcNWgebq

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 8, 2020