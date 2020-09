Los duques de Sussex han devuelto el dinero público que se invirtió en su residencia de Frogmore Cottage

View this post on Instagram

Evet biraz da royal dedikodu zamanı. Hatırlarsanız evlendikleri zaman Harry ve Meghan’a kraliçe tarafından bir kır evi (tabi buna ev demek ne kadar doğruysa🤪) hediye edilmişti. Onlar da bir güzel allayıp pullayıp yeniden düzenleyip sonra kraliyeti terk etmişlerdi hani djjsjsjs İşte o evi, nam-ı diğer Frogmore Cottage’ı yenilemek için aldıkları 2.4 milyon sterlinlik (bunu yazarken 23.5 milyon TL ediyor postu atana kadar ne olur bilemem🤷🏻‍♀️) borcu geri ödediler. Bu borcu da ödedikten sonra artık tamamen kraliyet ile bağlarını kopardıkları söyleniyor. Tabi İngiliz basını kudurdu hemen. Geçenlerde Netflix ile yaptıkları 150 milyon dolarlık (1.1 milyar teleeee) anlaşma sayesinde ödedi diyorlar. Bu anlaşmadan birkaç gün önce de Santa Barbara’da 14.6 milyon dolara ev aldıklarını öne sürerek Netflixten aldığınız para olmasa fakirsiniz ayağı yapmışlar biraz. Offf koskoca prense de fakirsin denmez ya vardır onun yastık altında altınları siz merak etmeyin. Siz ne diyorsunuz, ben olsam ödemezdim😂 #meghanmarkle #prensharry #frogmorecottage