Salen a la luz videos de Shakira y Alejandro Sáenz que probarían un viejo romance

Entretenimiento

La química y sensualidad que había entre ellos despertó suspicacias entre los fans

Entre los años 2005 y 2007, Shakira y Alejandro Sanz se juntaron para grabar los hits “La tortura” y “Te lo agradezco, pero no”, la química y sensualidad que había entre ellos despertó suspicacias entre los fans sobre la existencia de un posible romance entre ambos.

Ahora, la aparición en las redes de una serie de videos muy sugerentes grabados en esos años por los dos cantantes agigantan las sospechas de que entre los ellos pudo haber pasado algo más que una colaboración artística.

La nota picante que traen estas grabaciones es que, en esos tiempos, la estrella colombiana estaba de novia con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de la Argentina, Fernando de la Rúa.

En los videos, que puso en circulación en su cuenta de Twitter el usuario @WWSHAK y que prontamente se viralizaron y dieron que hablar a sus fanáticos, se ve a Shakira hablándole a Sanz -que no aparece en escena-, en un diálogo que no escapa al coqueteo ni a la seducción constante.

En la primera de las tres grabaciones, se habla, aunque de modo indirecto, del exnovio de Shakira. “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio“, dice Sanz, en referencia al tema de la colombiana “Día de enero”. “¿Te gustó?”, pregunta ella. “Mucho -responde el español-. Es muy bonita, nunca me han escrito una canción así”. “A mí tampoco”, retruca ella, sonriente.

“Pues, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones?“, arremete él. “Dale“, replica ella, y ambos se ríen. Luego, ambos se tiran flores con respecto al talento que tiene cada uno, y termina todo en un silencio largo y una mirada sugestiva de ella. Para agregarle un condimento actual a la situación, el usuario que subió este video lo tituló: “Shakira y Alejandro Sanz: un amor eterno”.

En un segundo video, Shakira aparece sentada en el umbral de un edificio y el español le pregunta, en modo desembozado: “¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces“. Y ambos se ríen de la situación. “Toda la atracción, toda la tensión”, escribió el usuario en su posteo.

Y en la tercera y última grabación que llegó a difundirse estos días, Shakira juega a que se presenta ante Sanz y le da la mano -en realidad, estira su brazo hacia la cámara. “Un placer -dice él, y agrega-. Eh, no me toques ahí“.

Luego, mientras ella se toca el labio y sonríe, el cantante le pregunta: “¿La sensualidad es parte de tu vida cotidiana?“. Y ella le contesta: “Sí, la sensualidad, y lo sensual. Es lo poquito que nos queda en la vida, ¿No?“. “Bueno, si me lo dices con esa cara, pues sí“, replica él, antes de que ella cierre con una reflexión: “La belleza y lo sensorial. El arte es un hijo de este matrimonio”.

Los usuarios de la red inundaron los posteos de comentarios en los que resaltaron la supuesta tensión sensual que existía entre ambos.