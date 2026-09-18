Nueva York enviará cheques de hasta $200 a partir del 21 de septiembre: ¿quiénes los reciben?

Millones de hogares de Nueva York comenzarán a recibir un nuevo apoyo económico para enfrentar los costos de energía. El estado enviará cheques de hasta $200 a partir del 21 de septiembre de 2026, y los beneficiarios no tendrán que presentar una solicitud para recibirlos.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que los pagos del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER) llegarán a 8.2 millones de hogares en todo el estado.

Los cheques serán enviados directamente por correo y la distribución continuará hasta diciembre.

¿Quiénes recibirán los cheques de hasta $200?

El monto dependerá de los ingresos y del tipo de declaración de impuestos.

Las parejas que presentaron una declaración conjunta y reportaron ingresos inferiores a $150,000 recibirán $200.

Quienes declararon conjuntamente y tuvieron ingresos de entre $150,000 y $300,000 recibirán $150.

En el caso de los contribuyentes solteros, aquellos con ingresos inferiores a $150,000 recibirán un cheque de $100.

Los reembolsos serán emitidos como créditos anticipados.

Para calificar también será necesario haber presentado a tiempo una declaración de impuestos sobre los ingresos como residente del estado de Nueva York correspondiente al año fiscal 2024, haber sido residente de tiempo completo, cumplir con los límites de ingresos y no haber sido reclamado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

No será necesario solicitar el dinero

Uno de los aspectos más importantes del programa es que las personas elegibles no tendrán que registrarse ni llenar una solicitud adicional.

Los pagos serán procesados automáticamente y enviados por correo entre septiembre y diciembre.

“Los cheques POWER son otra forma significativa en que la gobernadora Hochul está tratando de ayudar a las personas durante tiempos económicos difíciles. Por instrucciones de la gobernadora, el Departamento de Impuestos está trabajando para hacer llegar este alivio tan necesario a las familias elegibles lo más rápido posible”, declaró Amanda Hiller, comisionada del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

El programa contará con $1,000 millones

El presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027 incluyó $1,000 millones para financiar este reembolso energético extraordinario.

El gobierno estatal presentó los cheques como una medida para ayudar a los residentes ante el incremento de los gastos relacionados con la energía.

La administración de Hochul también señaló que, desde 2021, se han destinado más de $7,600 millones en alivios directos para las facturas de servicios públicos de los hogares participantes, incluyendo estos nuevos reembolsos.

Adicionalmente, se han invertido $1,400 millones en proyectos de climatización residencial, eficiencia energética y energías renovables.

El programa POWER forma parte de la agenda energética incluida en el presupuesto estatal.

Entre otras medidas, el estado estableció nuevas reglas sobre los costos que las empresas de servicios públicos pueden trasladar a sus clientes y creó una comisión para estudiar las causas del aumento de las facturas de energía.

Así, a partir del 21 de septiembre comenzará el envío de los cheques, aunque no todos los beneficiarios los recibirán al mismo tiempo, ya que la distribución se extenderá hasta diciembre.

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