Tremenda golpiza de grupo de seguidores de Trump a activista quedó recogido en video viral

Miembros del grupo de ultraderecha Proud Boys se enfrentaron violentamente a un contramanifestante en el edificio del Capitolio del Estado de Oregon, en Salem. Varios videos publicados en redes sociales dejaron registrado el momento. El que se hizo más popular recoge el momento en el que varios ultraderechistas golpean al hombre, incluso con bates de béisbol.

Proud boys bull rush BLM, take baseball bat to man, then proud boy punches man on the ground, woman then maces him on the ground pic.twitter.com/rouWGGm8bM

