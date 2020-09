Urgen al Departamento de Educación no abandonar a estudiantes inmigrantes en planes de reapertura

Nueva York

Organizaciones, activistas y grupos comunitarios piden a la Ciudad más recursos y un plan específico sobre el manejo de clases virtuales con alumnos que no hablan inglés

Faltan menos de dos semanas para que llegue el 21 de septiembre, la nueva fecha asignada por la Ciudad como el inicio del nuevo año escolar. Y aunque las autoridades educativas han emitido informes generales sobre el regreso a clases de 1.1 millón de estudiantes de las escuelas públicas, no hay todavía a la vista pública un plan sobre la manera como se manejarán las clases (ELL) para aquellos alumnos que no dominan el inglés y están inmersos en programa de segunda lengua. Se estima que son el 13% de la población escolar.

Así lo alertaron este martes, activistas, líderes comunitarios y defensores de inmigrantes, como la organización NYIC (New York Immigration Coalition), que temen que en medio del regreso a clases, con las dificultades extra que implican la pandemia del COVID-19, los estudiantes inmigrantes que están en programas escolares para aprender o mejorar sus habilidades en inglés, sean relegados.

“Sabemos que va a ser difícil, pero queremos ver apoyo adicional para quienes están aprendiendo inglés en las escuelas, pues esa es la clave del éxito y queremos que la ayuda esté disponible de manera inmediata para quienes están continuando su aprendizaje o para quienes están empezando”, aseguró Darnell Benoit, directora del Proyecto de Alfabetización Haitiana Flanbwayan, advirtiendo que debido a que muchas familias no hablan inglés en casa, será poco probable que los padres puedan ayudar a sus hijos en ese sentido.

“Esa ha sido nuestra pelea, que haya igualdad de oportunidades para todos, que haya igualdad de acceso (…) pero hasta ahora no sabemos cuál es el plan que hay (con estos estudiantes). Esperamos que haya un plan y que no se queden atrás nuestros estudiantes inmigrantes”, destacó la activista.

Darnell agregó que las clases virtuales resultan más difíciles para quienes no dominan el inglés, por lo que pidió la implementación de un programa de apoyo diferenciado, donde incluso haya un maestro con cada estudiante para que se puedan ver resultados y progreso.

Vanessa Luna, cofundadora y directora de programas de ImmSchools, pidió a la Ciudad entender también que muchos estudiantes inmigrantes llegarán a clases con el impacto que han dejado en ellos las dificultades económicas de los efectos desproporcionados de la pandemia del COVID-19, pues no han recibido apoyo ni federal, ni estatal ni de la Ciudad. Al mismo tiempo hizo un llamado a los padres de familia a hacer valer sus derechos.

“A los papás, que sepan que no estan solos y que tienen derecho a hacer todas las preguntas que tengan y a tener los recursos que necesitan“, mencionó la líder comunal, advirtiendo que si sus niños no cuentan con tabletas para tomar las clases o si están dañadas, se comuniquen de inmediato al 311 a pedir una.

“Recomendamos que si alguien tiene dificultades, tiene que estar seguro que tiene todo lo que necesita para estudiar. No se trata de un ipad para toda la familia, es uno por estudiante. Por favor, antes del 16 de septiembre pidan el ipad, porque tienen el derecho a pedirlo”, dijo Luna.

Comunicación en su idioma

Kim Sykes, directora de Política Educativa de la NYIC, también destacó que es de suma importancia que las escuelas se comuniquen de manera clara con las familias inmigrantes en sus propios idiomas y no solo, a través de internet, sino que se mantengan cartas, llamadas telefónicas y mensajes de texto en la lengua original de los estudiantes para que sus acudientes puedan estar atentos de todas las novedades. Al mismo tiempo pidió a los padres reportar la falta de apoyo o de educación de calidad que vean que están teniendo sus hijos.

“Eso es un mandato. Las familias tienen derecho a reportarlo y a recibir la misma ayuda si van a la escuela o no y si hay padres que se ha sentido que no han tenido el apoyo que necesitan y se sienten que no están recibiendo ayuda, no deben quedarse callados“, concluyó la activista mencionando de paso que abrán una cuenta con la escuela de sus hijos para poder tener acceso de primera mano a toda la información disponible.

Durante su conferencia de prensa destacaron además que la transición al aprendizaje a distancia exacerbó las desigualdades preexistentes en el sistema educativo de Nueva York, por lo que el DOE debe garantizar que los estudiantes ELL (con inglés como segunda lengua) enfrente como se debe los desafíos adicionales para que puedan salir adelante.

