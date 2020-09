Arrestan a un policía en el sur de Florida por manejar borracho

Un oficial de policía de la ciudad de Miramar está acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en los Cayos de Florida este fin de semana. Dámaso Espiritusanto fue arrestado en Layton y encarcelado el domingo.

Según un informe de arresto de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe, Espiritusanto estaba al volante de un Ford F-150 negro que se vio desviándose y luchando por mantenerse en su carril alrededor de las 7pm.

