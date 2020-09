Carolina Sandoval le responde a seguidora que la llamó “Payasa y frustrada”

Entretenimiento

"La Venenosa" no se quedó callada y le devolvió el mensaje a una seguidora que la insultó en Instagram

La periodista venezolana Carolina Sandoval anda cortando rabo y oreja a todo aquel que se le ocurra meterse con ella de manera despectiva y, de la misma manera que es directa hablando de los que sea, se defiende y responde en ocasiones a algunos de sus seguidores.

En esta oportunidad, la venezolana hizo un “Live” hablando sobre las personas que tienen baja energía y cómo su niñez podría haberles afectado en ese sentido, haciendo un parodia de esas las personas con esas características y sus comportamientos ante la vida. Para eso usó varias pelucas y atuendos. Pero, como es costumbre ya, muchos le aplaudieron la creatividad y el agradable momento que “Los hace reír” y otros la insultaron de manera explícita.

“C¨¨¨¨ yo fui muy feliz de niña, crecí en un hogar igual a tuyo, con valores, principios, me lo dieron todo, pero no me j¨¨¨ con esa verborrea barata de decir que aquellos que criticamos tu forma de actuar, no fuimos felices… No escudes tus frustraciones en esos post tan estúpidos, tú puedes dar más, eres una profesional, o ahora te transformaste en payasa?”, fue lo que le escribió una seguidora en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Obviamente, la exconductora de Suelta la Sopa no se quedó callada y arremetió contra la mujer con toda su “artillería pesada”.

“Creo que la ridícula es otra, busca oficio ya que no te gusta el contenido”, fue la contundente respuesta de “La Venenosa”. No cabe duda que criticar a la venezolana puede hacerte recibir un derechazo por parte de la misma, pues si hay algo que caracteriza a Carolina Sandoval es su frontalidad.

