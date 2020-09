Intensifican la búsqueda de una niña de Miami que podría haber sido secuestrada

La policía del sur de la Florida está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a la niña de 10 años que desapareció en el área entre el North Bayshore Drive y la 78th Road.

Randi Canion fue vista por última vez alrededor de las 11pm del sábado. Se emitió una alerta ámbar para ella el martes.

AMBER ALERT ISSUED: An Amber Alert was issued Tuesday for Randi Canion, a 10-year-old girl who went missing from the area of North Bayshore Drive and 78th Street. https://t.co/DW1FmFzpaN

Según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Randi podría estar con un hombre desconocido y podrían estar viajando juntos en una camioneta blanca.

Las autoridades dijeron que Randi tenía trenzas en el cabello cuando fue vista por última vez.

Los agentes continúan rastreando el barrio en busca de pistas o de alguien que haya podido ver algo. La policía ha confirmado que se han estado llevando a cabo algunos interrogatorios, pero aún no han dicho si están relacionados con la desaparición de la niña.

10-year-old Randi Shania Canion was last seen near North Bayshore Drive & 78th Street in Miami, Florida on Saturday @ 11PM. Randi is 5'3, 140 pounds, and black w/ black hair & brown eyes. Contact the Miami Police Department @ 305-603-6300 or 305-579-6111 with any information pic.twitter.com/y0JlJZ8Ai9

La policía señaló que Randi se escapó de casa tres veces antes. Una vez, llamaron a las autoridades y la recuperaron. Las otras dos veces regresó a casa por su cuenta poco después de irse.

My little member is missing! She's been missing since this morning. She was last, in Miami, FL at home.

Please help us, to find her. She's only 11 years old!! Randi Canion

Sis. Hattie, we're praying & trusting Jesus, for her safe return! pic.twitter.com/2dCctkFKTX

— PASTOR AD LENOIR (@PASTORADLENOIR) September 7, 2020