Revelan detalles de la demanda de “Canelo” Álvarez contra DAZN y Golden Boy Promotions

El martes por la noche se dio a conocer la noticia de que Saúl “Canelo” Álvarez demandó a su promotora Golden Boy y a DAZN, la cadena de transmisión que le ofreció el contrato más jugoso de la historia para un deportista que compite de forma individual.

Este miércoles ESPN dio a conocer detalles sobre esta demanda que el pelirrojo ingresó a una corte federal en los Ángeles, a la que el periodista Salvador Rodríguez tuvo acceso.

“Esta demanda se debe al incumplimiento del contrato individual más grande en la historia del boxeo, y uno de los más grandes en el deporte”, dice en la querella y continúa: “A pesar de los éxitos de Álvarez, tanto DAZN como GBP han roto las promesas que se hicieron, que le hicieron a Álvarez y a los fanáticos, y al hacerlo, los demandados han incumplido con sus respectivos contratos y han causado daños a Álvarez por al menos $280 millones (de dólares)”, se menciona.

La cuestión radica en que la plataforma de streaming debería pagar a Golden Boy Promotions 40 millones de dólares por cada una de las 10 peleas del boxeador entre 2019 y 2023. A su vez, “Canelo” tiene un contrato con la promotora de Óscar de la Hoya, en el que firmó por 15 millones de dólares por una pelea contra Rocky Fielding en el 2018, más una bolsa garantizada de 35 millones por cada una de las 10 peleas posteriores, entre 2019 y 2023.

La demanda indica que DAZN se ha negado a pagar los 40 millones a Golden Boy, que a su vez, le ha negado al jalisciense los $35 millones de dólares, lo cual incurre en un incumplimiento de contrato e interferencia de contrato.

