Aparece la niña de 10 años que había desaparecido hace 4 días en Miami

Casi cuatro días después de que Randi Canion, de 10 años hubiera desaparecido de su casa en Miami, la policía ha confirmado que la niña ha sido localizada sana y salva.

El Departamento de Policía de Miami hizo el anuncio el miércoles por la tarde. “Nos complace anunciar que Randi Canion ha sido recuperada. Gracias a todos los que publicaron, difundieron y retuitearon la información”, dijeron.

Te puede interesar: Intensifican la búsqueda de una niña de Miami que podría haber sido secuestrada

RECOVERED: We are happy to announce that Randi Canion has been Recovered. Thank you to all that published, broadcasted, and retweeted the information. https://t.co/5n9NWBOsSB pic.twitter.com/57Dk4T39Nc

— Miami PD (@MiamiPD) September 9, 2020