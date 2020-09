Defensores de inmigrantes critican a Biden por elegir a cargo de Administración Obama para su campaña

Organizaciones y activistas defensores de inmigrantes han criticado fervientemente que la campaña del candidato demócrata Joe Biden incorporara a su equipo de transición a Cecilia Muñoz, cara pública en la tantas veces reprobada política migratoria de la Administración Obama.

El nombramiento de la que lideró el consejo de política doméstica de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama sentó mal entre quienes apuestan por la reforma migratoria.

Esta reacción pone de relieve las diferencias en el seno del partido demócrata respecto a las políticas migratorias y el señalamiento de las organizaciones a la postura que asumió la Administración Obama, sobre todo en su primer mandato.

“Un gran error. Enorme. Un gran error. ¿La peor parte? No tenemos otra opción. Supongo que debemos elegir a nuestro adversario”, escribió Erika Andiola, activista por los derechos de los inmigrantes y directora de defensa del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes.

Huge mistake. Huge. Huge mistake. Worst part? We have no other option. I guess we gotta pick our opponent. That’s what it has come down to.

Background: Cecilia Munoz plaid a huge role in the millions of deportations under Obama. https://t.co/DNT3GoOjng

— Erika Andiola (@ErikaAndiola) September 8, 2020