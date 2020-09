3 frases de Trump sobre el covid-19 en el libro de Bob Woodward “Rage” y qué dijo luego en público

Antes de que el coronavirus llegara al país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabía que era más letal que la gripe, pero quería minimizarlo para evitar el pánico, según lo cita un nuevo libro de Bob Woodward.

Woodward, quien destapó el escándalo de Watergate y es uno de los periodistas más respetados de EE.UU., entrevistó a Trump 18 veces entre diciembre y julio.

En las entrevistas para su nueva publicación, “Rage” (“Rabia”), Trump le dijo a Woodward que el virus era “algo mortal”, incluso antes de que se confirmara la primera muerte en EE.UU., el 29 de febrero, mientras que en público hacía afirmaciones muy distintas.

En respuesta al lanzamiento del libro, el presidente dijo que había querido evitar causar pánico en la gente.

Hasta este jueves, más de 191,000 estadounidenses habían muerto a causa del covid-19, desde el comienzo de la pandemia.

El miércoles, algunos medios estadounidenses publicaron partes de las entrevistas entre el presidente y el periodista, en las que hablan sobre el brote, el racismo y otros temas.

Aquí te dejamos tres citas clave de “Rage”, que saldrá a las librerías el 15 de septiembre, y lo que el presidente dijo en público.

El virus “va por el aire”, le dijo Trump a Woodward en una entrevista realizada el 7 de febrero.

“Eso siempre es más difícil que el tacto. No tienes que tocar las cosas. ¿Verdad? El aire, simplemente respiras el aire y así es como pasa”, dijo el presidente.

Como se puede oír en la grabación de una de las entrevistas, Trump le dijo a Woodward el mismo 7 de febrero que el coronavirus era más mortal que la gripe.

“Así que eso algo muy complicado. Es muy delicado. También es más mortal que incluso la extenuante gripe”, señaló.

“Es una cosa mortal”, repitió Trump como énfasis, según el periódico The Washington Post, que publicó avances del libro.

Trump reconoció en otra entrevista con Woodward que sabía más sobre la gravedad de la enfermedad de lo que había reconocido públicamente.

El 19 de marzo, cuando la Casa Blanca ya había declarado la pandemia como una emergencia nacional, el presidente le dijo a Woodward: “Siempre quise minimizarlo. Todavía prefiero minimizarlo, porque no quiero crear pánico”.

Entre febrero y marzo, Trump dio declaraciones muy distintas en público.

El 24 de febrero, Trump escribió en Twitter que el virus estaba “bastante bajo control”.

Un par de días después, el 26 de febrero, cuando ya había 15 casos, Trump dijo que “en un par de días” los contagios iban “a bajar a casi cero”. “Hemos hecho un trabajo bastante bueno”, insistía.

También dio a entender públicamente que la gripe era más peligrosa que el covid-19.

Un día después, Trump dijo que el virus iba a “desaparecer”: “Va a desaparecer. Un día, como un milagro, desaparecerá”.

Hablando en el Capitolio el 10 de marzo, Trump dijo: “Estamos haciendo un gran trabajo con el virus. Y desaparecerá. Solo mantengan la calma. Se irá”.

Woodward ha sido cuestionado por retener los comentarios del presidente sobre la pandemia y algunos críticos dicen que fue una decisión poco ética.

En un tuit el jueves, Trump preguntó por qué Woodward no había reportado antes sus citas sobre el covid-19 si pensaba que eran “malas y peligrosas”.

Porque “sabía que eran respuestas buenas y adecuadas”, dijo Trump.

Bob Woodward had my quotes for many months. If he thought they were so bad or dangerous, why didn’t he immediately report them in an effort to save lives? Didn’t he have an obligation to do so? No, because he knew they were good and proper answers. Calm, no panic!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020