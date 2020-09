Soldado hispano muere durante entrenamiento de paracaídas en Georgia

Un soldado de ascendencia hispana falleció durante un ejercicio militar en Fort Stewart, Georgia

Autoridades castrenses informaron que el soldado Jean Cruz De León falleció después que su paracaídas tuviera una falla en un entrenamiento. El incidente está bajo investigación.

Relacionado: Autoridades en North Carolina solo entregaron a la familia la cabeza de soldado Enrique Román Martínez

El soldado de 20 años era oriundo de Marrero, Louisiana, y era miembro del regimiento 505 de paracaidistas de la infantería.

It is with a heavy heart that we announce the death of Pfc. Jean Cruz De Leon, a grenadier assigned to @PantherBrigade . He died from injuries sustained during a training event in Fort Stewart, GA.

We will never forget you, fly high!

Paratroopers never die, they just slip away. pic.twitter.com/3wC0lb4y6K

— All American Division (@82ndABNDiv) September 10, 2020