Cómo averiguar si eres uno de los 9 millones de personas que no han recibido su cheque de estímulo

Podrás conocer cómo reclamar tu apoyo económico en caso de no tenerlo

Aunque los legisladores todavía no han podido llegar acuerdo sobre un nuevo paquete de alivio por coronavirus, existen todavía unos 9 millones de personas que tienen derecho a recibir el primer cheque y que todavía no lo han recibido. Muchos de esos ciudadanos recibirán la cantidad máxima de $1,200 dólares por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).

Desde abril se estima que se han realizado más de 200 millones de pagos a través de depósitos directos, cheques enviados por correo y tarjetas de débito prepagadas por parte de IRS como parte de la legislación para ayudar a compensar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, sin embargo, un grupo de personas no ha recibido su dinero aún.

¿Quién no ha recibido el cheque?

Según el IRS, se trata de las personas que no presentaron una declaración de impuestos federales en 2019 y 2019 y que aún cumplen con los requisitos para recibir el cheque de estímulo. Estas personas necesitan registrarse para reclamar su dinero.

¿Cómo saber si eres elegible?

El IRS informó que ha estado enviando cartas a 9 millones de ciudadanos que no presentaron declaraciones de impuestos federales en donde se encuentran los ciudadanos que no están obligados a presentar una declaración como los que sí lo están pero aún no lo han hecho.

Las cartas que el IRS envió son llamadas “aviso 1444-A” y llegarán alrededor del 24 de septiembre a aquellos que puedan ser elegibles. La agencia dijo que la carta es enviada desde la dirección de la agencia por lo que que puedes revisar sus características a través de este enlace tanto en español como en inglés.

¿Qué debes hacer para reclamar tu pago?

La carta que envía el IRS menciona que debes utilizar la herramienta de “No presentación de declaraciones del IRS“, donde te proporcionarán información para reclamar tu pago.

Si el IRS te solicitó presentar tus impuestos federales pero no lo hiciste, la carta indica que debes presentar de manera electrónica tu declaración de impuestos para el año de 2019 de manera inmediata y después utilizar la herramienta “Get My Payment” para verificar el estado de tu pago.

La fecha límite

Si eres de los ciudadanos que utilizan la herramienta de “No Archivos”, debes solicitar tu pago antes del 15 de octubre. Después de esa fecha la única forma de reclamar un pago será presentando una declaración de impuestos federales.

