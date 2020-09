Acceso a ceremonia por aniversario del 9/11 en NYC será limitado por coronavirus; transmisión en vivo desde la Zona Cero

Contrario a otros años, para la conmemoración hoy del 11 de septiembre en Nueva York el acceso al público general será limitado debido a medidas de seguridad adicionales tomadas por el coronavirus.

La ceremonia en la Zona Cero iniciará este viernes a partir de las 8:30 a.m. Sin embargo, esta vez no habrá lectura presencial en honor a las 2,983 personas que murieron en el atentado a las Torres Gemelas.

La mención de los nombres constará en una grabación, según informaron los administradores del National September 11 Memorial and Museum.

“La lectura de los nombres es el corazón de nuestra misión en el 9/11 Memorial”, indicaron oficiales mediante el sitio web del museo. “Dados los peligrosos riesgos a la salud asociados con reuniones masivas, nosotros pensamos bien en cómo realizar este año el evento de manera segura”, agregaron.

Los organizadores además indicaron que “estamos comprometidos con la transmisión en vivo que será tan bonita y significativa como siempre, mientras protegemos la salud y el bienestar de las familias. Nosotros podemos y vamos a hacer las dos cosas”, anticiparon.

El acceso se limitará a los familiares de las víctimas del atentado reportado en el 2001, quienes se congregarán en Memorial plaza bajo las medidas de distanciamiento establecidas.

Además, se le pedirá a los asistentes que, en la medida de lo posible, se mantengan en sus autos.

Como parte del evento, se realizarán seis momentos de silencio en alusión a las veces en que cada una de las torres del World Trade Center fueron impactadas, así como el Pentágono y la caída del vuelo 93 de United Airlines en Shanksville, Pennsylvania.

Se espera que las actividades en la zona culminen a eso de las 12:30 p.m.

Un desfile aéreo pautado para las 3:30 p.m. ha recibido críticas tanto de políticos como del público en general por entender que se trata de una iniciativa de mal gusto e insensible.

El Departamento de Emergencias de Nueva York informó en su cuenta de Twitter que el plan es que los aviones militares vuelen a unos 2,500 pies sobre el Hudson River hacia el Verrazzano-Narrows Bridge, horas después de los tributos oficiales.

Planned Flyover: An F-18 jet will be conducting a flyover on the Hudson River towards the Verrazzano Bridge on 9/11 at 3:30 PM. The aircraft will fly at approx 2,500 ft. Multilingual & ASL Link: https://t.co/Ic8EyOBgzI.

— NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) September 10, 2020