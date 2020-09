La modelo islandesa Lara Clausen detalla la noche que pasó con Phil Foden de la selección inglesa

Deportes

“Realmente se la pasó muy bien conmigo”

El domingo pasado, se dio a conocer que Phil Foden y Mason Greenwood fueron expulsados de la concentración de la selección de fútbol de Inglaterra después de meter a dos modelos en su hotel, para celebrar la victoria de Inglaterra sobre Islandia en la UEFA Nations League.

A seis días del escándalo, este viernes Lara Clausen, la modelo que pasó la noche con Phil Foden, habló con el medio británico Daily Mail y reveló a detalle cómo fue que llegó junto con su prima Nadia Sif al hotel y cómo pasó la noche con Foden.

“Llegué al hotel y estaba muy tranquilo, conseguí la habitación 700 en el séptimo piso y Nadia tenía la 702. Los chicos estaban en el tercer piso. Dejé mis cosas en mi habitación y fui a la habitación de Nadia. Los chicos no estaban allí al principio. Luego llegaron mientras yo estaba en el baño. Hablamos durante media hora en la habitación de Nadia. Les dijimos que no sabíamos nada de fútbol y que no sabíamos quiénes eran. No habíamos visto el juego ni nada. Mason mintió sobre su edad. Dijo que tenía 20 años, pero tiene solo 18. Supongo que se sentía nervioso”.

“Ninguno de nosotros bebió alcohol. Solo comimos dulces. Entonces Phil pidió ir a mi habitación, solos nosotros dos. Dije sí. Puso algo de comedia en la televisión, no sé qué programa fue. Él era como un niño promedio, no sentí que fuera alguien famoso. Bromeamos mucho. No me habló de su vida personal, definitivamente no me habló sobre un hijo o una novia. Luego, simplemente me besó. No me molesté, no pensé, solo le devolví el beso. Él era un buen besador”.

“Cuando terminó el sexo, Mason y Nadia entraron en la habitación y el delantero del United comenzó a grabar videos de ellos. Nos divertimos mucho. Mason estaba hablando de lo bueno que estaba mi trasero, me sentí bien por eso. Phil dijo que era sexy y hermosa y que tenía un buen trasero. Realmente se la pasó bien conmigo. Habló amablemente de mí, diciéndome lo hermosa que era. Todo tipo de cosas. Luego me abrazó y le dijo a Mason que yo era ‘una en un millón’”.

Aproximadamente a las 3 de la mañana, regresaron a la habitación de Nadia, Foden todavía estaba bien despierto, pero Greenwood dijo que estaba cansado y que los jugadores necesitaban descansar un poco. Mason le dijo a Phil que se despidiera, me dijo que se lo había pasado bien, luego me besó y salió. Mientras se alejaba, gritó, ‘envíame un mensaje de texto’, y le dije que estaba bien.”

La modelo islandesa también contó que horas más tarde el equipo de seguridad del hotel entró a buscar a los jugadores a sus habitaciones: “Tres horas después, a las 6 de la mañana, tocaron a la puerta, Nadia abrió y el equipo de seguridad estaba ahí. Irrumpieron gritando ‘¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos?’ Les dijimos que se fueron hace mucho tiempo. Encendieron las luces y miraron en el baño, en los armarios y todo. Estábamos bastante enojadas porque nos estábamos quedando en el hotel como cualquier otro huésped. Les dijimos que no tenían derecho a irrumpir así”.

Durante la noche, Claussen subió algunos videos a sus redes sociales, pero solo los podían ver un grupo pequeño de amigos, sin embargo, uno de ellos los filtró a la prensa y por ello expulsaron a los jugadores: “Nos volvimos a dormir hasta las 9 de la mañana y nos despertó una llamada telefónica de un periódico islandés que decía que estaban publicando mis videos. El hombre del periódico nos dijo que los jugadores deberían haber estado en cuarentena, y dijimos que no lo sabíamos. Cuando lo pienso ahora, me da pena que hayan sido echados del equipo”.

