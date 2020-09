Un jugador de la NFL de Miami usó las ayudas del coronavirus en el casino y otros lujos

Un deportista que juega en la Liga de Fútbol Americano, la NFL, ha sido arrestado como parte de una investigación federal por fraude.

Los investigadores dicen que Josh Bellamy, un receptor abierto de St. Petersburg que fue liberado de los New York Jets a principios de esta semana, estaba entre un grupo de personas que presentaron solicitudes de préstamo fraudulentas del Programa de Protección de Cheques de Pago por más de 2,4 millones de dólares.

Ex-#Jets WR Josh Bellamy was arrested this morning and charged with wire fraud, bank fraud, and more for his alleged role in a scheme to file fraudulent loan applications seeking more than $24 million in PPP Loans. He was cut yesterday. More here: https://t.co/J0Ynp2tVyN

— Ian Rapoport (@RapSheet) September 10, 2020