5 Famosas que tienen su propia muñeca

View this post on Instagram

Love my Shakira dolls!! (BIG Shakira fan here!! 😁) …they were the first dolls I received a long time ago, and they have a special place in my collection! ☺️🤗 #barbie #barbiecollector #barbiecollection #pink #vintage #vintagebarbie #barbie80s #superstar #mattel #dollcollector #youtube #youtubers #barbie90s #barbieinsta #dollphotography #barbiesuperstar #barbiegirl #barbiecollector #barbie70s #barbievintage #shakira #shakirafan #shakirashakira #barbieshakira #shakiradoll #eldoradoworldtour #shakiraeldorado #shakiraeldoradoworldtour