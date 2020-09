“Le gustan los malandrines” dijo Niurka sobre Ninel Conde y alborotó el avispero

Entretenimiento

Niurka Marcos volvió a generar polémica al asegurar que Ninel Conde busca puro novio "Tóxico"

La actriz, cantante y bailarina cubana Niurka Marcos volvió a dar de qué hablar al opinar de la relación de Ninel Conde con su nuevo galán Larry Ramos y los supuestos escándalos y demandas legales que tiene el mismo por unas estafas que habría cometido. Ante las cámaras de Telemundo la rubia dijo todo lo que pensaba y no se guardo nada para sí.

“Bueno a ella le gusta un formato de hombre. No se va a salir de ahí mi amiguita la Ninelita. Ese el tipo de hombre que a ella le gusta… Malandrines. Ya no se puede aconsejar porque – Gallina vieja, no siempre hace buen caldo -“, fueron palabras de la vedette cubana.

Por otro lado, aclaró que no tiene una relación fija sino que sale ocasionalmente con admiradores o personas que tiene muy claro que con ella “Cada quien va por su lado”. Además aseguró que es mejor eso y “Quedarse un rato solo para que se desintoxiquen y, una vez desintoxicada y libres de contaminación, encuentren a un buen hombre”.

Por otro lado, también opinó de su colega Livia Brito y el incidente que tuvo al agredir a un fotógrafo. Ya sabemos que no en vano a Niurka Marcos la llaman “La Mujer Escándalo” precisamente por hablar y opinar de de todo. Aquí les dejamos la declaraciones de la explosiva cubana.