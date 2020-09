¿Qué son las visas para trabajadores temporales no agrícolas?

Dinero

Las visas H-2B generalmente se usan para trabajos en montañas de esquí, resorts de playas o parques de diversiones

Las visas estadounidenses temporales no agrícolas, conocidas también como H-2B, están disponibles para que los trabajadores extranjeros en campos no agrícolas trabajen en los Estados Unidos, debido a que no hay la cantidad suficiente de trabajadores domésticos que puedan ocupar este tipo de puestos, según se informó en The Balance Careers.

Las visas H-2B generalmente se usan para trabajos que son temporales, pero no agrícolas, como trabajos en montañas de esquí, resorts de playas o parques de diversiones.

Las personas no pueden solicitar estas visas, ya que el empleador es el que debe pedirla en nombre de la persona a la que desea contratar. El empleador debe demostrar que tiene una necesidad temporal de contar con empleados adicionales.

Los trabajadores temporales que contrate no pueden convertirse en empleados regulares ni pueden reemplazar a los trabajadores permanentes o de tiempo completo.

Para solicitar una visa H-2B se deben seguir las siguientes tres fases:

1–El empleador primero debe presentar una certificación laboral temporal, que es un documento donde demuestra que necesita empleados extras durante un tiempo.

2–Después, debe enviar un formulario I-129 al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

3–Después de que aprueben el formulario I-129, los posibles trabajadores pueden tramitar una visa H-2B en una embajada o consulado de los EE.UU.

