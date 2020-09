Trump contra tirador de alguaciles en Los Ángeles: “Estos animales deben ser golpeados con fuerza”

El presidente Donald Trump reaccionó por el atentado contra dos alguaciles de Los Ángeles, California, quienes fueron gravemente heridos por un sujeto que les disparó sin previo aviso.

Los hechos quedaron captados en un video compartido por la oficina del alguacil del condado.

“¡Estos animales deben ser golepeados con fuerza!”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020