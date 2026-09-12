J.D. Vance a manifestante con bandera de México: “Si tanto te gusta, vete para allá”

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, respondió durante su discurso en la convención republicana a un manifestante que ondeó banderas de México y Palestina y le gritó desde el público.

El incidente ocurrió el jueves por la noche en el American Airlines Center de Dallas, donde Vance pronunciaba su discurso principal ante miles de asistentes. El momento no fue transmitido por la señal oficial de televisión, pero el propio vicepresidente explicó a la audiencia lo que había ocurrido, reseñó Fox News.

“Lo que la gente en casa no vio es que un manifestante nos interrumpió ondeando la bandera mexicana», relató Vance. Luego se dirigió directamente al hombre: “Bueno, amigo, si tanto te gusta México, ¡mueve ese trasero para allá! Yo te pago el billete de avión”.

El manifestante fue retirado del recinto por el personal de seguridad mientras los asistentes respondían con cánticos de “¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!”.

Fox News informó sobre el incidente y destacó que la intervención se produjo durante un discurso en el que Vance defendió una agenda nacionalista centrada en el principio de “Estados Unidos Primero”.

“Creo que los Padres Fundadores construyeron esta nación sobre una promesa que evoca a nuestro Creador: que cada niño estadounidense nace heredero, nace con un derecho de nacimiento”, afirmó el vicepresidente.

Vance sostuvo que ese derecho a las oportunidades y beneficios del país no depende de la identidad de los padres, la apariencia o el origen de una persona, sino de su condición de estadounidense.

Durante el discurso, los asistentes interrumpieron en varias ocasiones al vicepresidente con cánticos de “¡J.D.! ¡J.D.! ¡J.D.!”. Al finalizar, Vance recibió una ovación mientras abandonaba el escenario.

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