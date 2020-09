¿Cuál crisis? Lionel Messi ganó ¡$1,000 millones de dólares!

Hay un club selecto del que sólo forman parte dos futbolistas hasta el día de hoy: el de las ganancias de $1,000 millones de dólares, al cual sólo pertenecía Cristiano Ronaldo, pero hoy se le unió Lionel Messi.

De acuerdo con datos de Forbes “La Pulga” ya alcanzó la ostentosa cifra en ganancias provenientes de su actividad profesional, ya que durante la campaña 2019-20 recaudó $126 millones de dólares, de los cuales $92 corresponden a su salario y $34 a ingresos por publicidad.

Leo fue el futbolista con mayores ingresos durante la temporada que terminó hace unas semanas en todo el mundo, le siguen CR7, con $117 millones de dólares; Neymar, con $96 millones y el joven de 21 años Kylian Mbappé, con $42 millones.

De esta forma, el argentino entró al selecto grupo donde acompañará a “El Comandante”, quien alcanzó la multimillonaria cifra en junio pasado y a otros dos deportistas que lo lograron anteriormente: el boxeador Floyd Mayweather y el golfista Tiger Woods.

