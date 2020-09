Después de ser ‘La Doña’ en Telemundo, Aracely Arámbula regresa con ‘malas noticias’

View this post on Instagram

Les comparto mis buenísimas #MalasNoticias con todo mi amor lista esta canción para el viernes 11 de Septiembre en la radio , con todo mi corazón 11:11✨🙏🏻✨😇 dedicada con el Alma para ustedes , una grabación que les tenía guardada de sorpresa me alegra mucho comenzar este hermoso mes de septiembre con la música ya que es muy especial para mi así como lo son todos ustedes espero les llegue al corazón como a mi y podamos disfrutarla , cantarla y gozarla mucho ✨🙏🏻✨🎼🎤🎧💯 #MiArafamiliabella #LosAmoooooooo #MalasNoticias viernes 11 de Septiembre una canción y producción de mi querido @lucianolunacompositor #Quevivalamusica #regionalmexicano #mimexicomagico #ArAcelyArAmbula #thelifeisbeautiful @aracelyaramfans @aracelya_fc @aracelyweb @aracely_arambulafan @arambulamagic @sonriearacely @arabella_arahermosa @arambula75mx @aracelyfans_mx @onlyfor_aracelyarambula @arambulaonline @aragracia1 @aracelymistress @team.aracelyarambula @arafanssonora_