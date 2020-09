“Lamento no haberle pagado en la cara”: Neymar habló sobre el insulto racista de Álvaro Gonzalez

Este domingo, se llevó a cabo una nueva edición del clásico francés entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain. Tras 90 minutos de un entretenido y disputado partido, los equipos se vieron inmersos en una bronca en donde Neymar se fue expulsado tras darle un golpe en la cabeza a Álvaro Gonzalez.

Al salir de la cancha, Neymar se acercó al cuarto árbitro y justificó su agresión diciendo que fue porque Gonzalez es racista.

Después del partido, Neymar reveló en redes sociales cuál fue el insulto racista que le hizo González y lanzó un polémico tweet en el que asegura que se arrepiente de no haberlo golpeado en la cara.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020