“No te dejes guiar por el odio”: El consejo de Dani Alves a Neymar tras insultos racistas

Este domingo, se desbordaron las pasiones en el clásico del fútbol francés entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain. Tras 90 minutos de un peleado encuentro en donde el Marsella se llevó la victoria, ambas escuadras se vieron involucradas en una bronca en la que se fueron 5 jugadores expulsados, entre ellos Neymar.

El crack brasileño se fue expulsado por darle un golpe en la cabeza a Álvaro González, quien de acuerdo a Ney, usó insultos racistas durante el partido e incluso lo llamó “Mono hijo de puta”.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020