Alex Fernández lanza “Lo Que Tú Necesitas” tema con el que revela su lado más seductor

Entretenimiento

El cantante de 26 años compartió detalles de su segundo material, el cual trabajó junto a su abuelo, Vicente Fernández

Además del talento, si hay algo que Alex Fernández dijo haber heredado tanto de su padre como de su abuelo, es ese lado seductor, el cual que quedó reflejado en la lírica de su nuevo sencillo: “Lo Que Tú Necesitas”, ya disponible en plataformas digitales.

Un tema compuesto por Gustavo Cuauhtémoc y Jorge Domínguez, que describe a la perfección la picardía por la que los Fernández se han tornado irresistibles generación tras generación.

“Es una canción padrísima de amor, romántica, coqueta y perfecta para bailar, pero siempre desde un lado respetuoso. El hecho de venir de esta gran dinastía es una gran responsabilidad y, por lo mismo, hay una gran expectativa que cuidar“, explicó.

“Siempre intentamos dar lo mejor en todos los sentidos: letra, arreglos, interpretación. Cuando escogemos canciones, al final salen 12, pero son 12 de cientos que seleccionamos para complacer al público“, explicó Fernández.

El artista, de 26 años, ha buscado madurar y mejorar su música, algo que asegura se verá reflejado en su segundo material, que ha venido trabajando este año junto a su abuelo, Vicente Fernández.

“Me he sentido mucho más preparado en todos los aspectos, he trabajado muchísimo en cada parte de mi carrera, desde mi técnica vocal, hasta la planeación de mi proyecto a futuro y he aprendido mucho sobre cómo grabar y cómo hacer las presentaciones“, destacó el intérprete.

Y es que, si hay alguien que sabe exactamente lo que su pareja, Alexia Hernández, necesita, es él, después de ocho años de relación estable.

“Trato de ser siempre un buen novio, de siempre estar ahí para lo que necesite en las buenas y en las malas, y siempre apoyarnos el uno al otro, complementándonos“, aseguró.