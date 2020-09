Detienen a hispano por disparar con rifle a policías en Queens

Rodolfo Montiero fue arrestado después de presuntamente disparar contra agentes de policía desde una casa en Queens.

La policía estaba respondiendo el domingo en 125th St con 25th Av poco antes de las 5 p.m. por un supuesto incidente doméstico no especificado, cuando el sospechoso comenzó a disparar desde el segundo piso con un rifle, dijeron las fuentes.

Los agentes se pusieron a cubierto, pero el pistolero siguió disparando. Montiero, de 25 años, fue detenido después de que se rindió, informó New York Post.

No se reportaron heridos. “Los agentes del incidente de hoy utilizaron tácticas sensatas, pidieron apoyo y detuvieron al sospechoso sin incidentes”, informó NYPD en Twitter, mostrando la foto de una marca de bala en un vehículo.

Day and night, our officers respond to a variety of calls not knowing what dangers they may face, but they do so willingly to help keep New Yorkers safe.

The officers in today's incident used sound tactics, called for back-up and apprehended the suspect without incident. pic.twitter.com/tHAIMFf0BZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 13, 2020