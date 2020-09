¿El heredero de Iniesta? El Barcelona ya presentó a su nuevo número 8

El mítico dorsal número 8 de Andrés Iniesta ya tiene un nuevo portador y se trata ni más ni menos que de Miralem Pjanic, mediocampista proveniente de la Juventus con un toque de balón verdaderamente privilegiado y de quien se espera, incluso arranque como titular en esta nueva era del barcelonismo.

El centrocampista bosnio ya está recuperado del coronavirus, el culpable de que haya tenido que permanecer dos semanas aislado, retrasando así su llegada a Barcelona. Pjanic dio positivo en la prueba PCR a la que se sometió el 22 de agosto.

A sus 30 años de edad, Pjanic tiene claro que esta es su última gran oportunidad como profesional y según se sabe, decidió salir de la Vecchia Signora solo para ir a jugar al lado de Leo Messi.

Casi 10 años en la Serie A lo avalan: llegó contratado por Luis Enrique en 2011 a La Roma y desde entonces ha mostrado gran profesionalismo y forma física: es el jugador de la Juve que más kilómetros recorrió en la pasada Serie A (11,57 por partido). No solo eso, también es el mediocampista que más balones robó en el campeonato italiano, una característica que también busca el cuadro azulgrana.

No one can ever take your memories from you. But this is a new beginning, a new incredible story 🙌

Nadie podrá quitarte jamás los recuerdos pero esto es el nuevo inicio de una nueva e increíble historia 💪#mesqueunclub💙❤️ #ForçaBarça #Pjanist🎹 pic.twitter.com/dYebeY8mdL

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) September 12, 2020