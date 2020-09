La novela continúa: no pudo fichar con la Juve y Luis Suárez podría permanecer en el Barcelona

Deportes

La última opción del delantero uruguayo parece ser el Atlético de Madrid

La salida de Luis Suárez del Barcelona está completamente atascada y al parecer la solución ya no pasa por darle salida al delantero uruguayo sino por tomar las cosas con calma y al igual que con Leo Messi, dejar que termine su contrato hasta junio de 2021.

REPORTE EN CATALUNYA | Sostienen que Luis Suárez YA ha descartado su fichaje por la Juventus. Por las fechas para obtener la nacionalidad italiana, El Pistolero habría dejado atrás el escenario que lo colocaba como el nuevo 9 de la Vecchia Signora. https://t.co/am5CxjfhrV — Invictos (@InvictosSomos) September 15, 2020

El fichaje por la Juventus se ha complicado terriblemente ya que la ciudadanía italiana de Suárez no llegaría antes del 6 de octubre, fecha límite para registrar jugadores en Champions League, es decir, el uruguayo no podría participar en la competencia internacional más importante. Algo que no sería rentable para nadie que lo contrate.

El atasco ha hecho que Koeman deje de ver con tan malos ojos la permanencia de Suárez, cuya salida, al parecer, era una solicitud expresa de la directiva al nuevo técnico holandés.

Según el diario uruguayo ‘Ovación Digital’, el entrenador holandés habría mantenido una nueva conversación con el delantero azulgrana para exponerle que, en caso que finalmente no encuentre nuevo equipo, contará con él y le dará los minutos que merezca.

Sin embargo, el delantero quiere salir del equipo y ahora con este nuevo panorama, su opción más viable podría ser el Atlético de Madrid, pero para ello precisamente la Juve deberá completar el fichaje de Álvaro Mortal, cuyo huevo daría entrada al “pistolero” charrúa.