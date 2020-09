Trump reconoce que quería matar al presidente de Siria

El presidente Donald Trump reveló este martes en Fox News que quería asesinar al presidente sirio Bashar al-Assad a principios de su presidencia, luego de que había rechazado las afirmaciones de un libro de Bob Woodward sobre esos hechos.

“Quería sacarlo. Lo tenía todo listo. Mattis no quería hacerlo”, dijo el mandatario a en Fox & Friends, refiriéndose al entonces secretario de Defensa, Jim Mattis, de quien afirmó que siempre estuvo “en contra de la mayoría de esas cosas”. Por eso y otros motivos lo despidió.

