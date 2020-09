La Fed mantendrá el estímulo a la economía hasta 2023 (por lo menos)

Noticias

Las tasas de interés se quedarán en el 0% pese contarse con una ligera mejoría económica

La Reserva Federal cuenta con que no haya una subida de tasas de interés del actual 0%-0.25% hasta 2023 en el mejor de los casos. La lectura entre líneas sugiere que los responsables de la política monetaria ven ante ellos una recuperación muy lenta de la crisis desatada por el COVID-19.

No hay precedente en el que la Fed haya hecho semejante previsión a tan largo plazo.

Los gobernadores de la Fed se reunieron el martes y el miércoles y tras dar por finalizado su último encuentro antes de las elecciones explicaron que permitirán que la inflación suba por encima del 2% dado el menor temor a una espiral de subidas de precios.

Además, y dada la situación creada por el coronavirus, la Fed seguirá comprando activos para apoyar la actividad en el país. Con todo espera que 2020 se cierre con una contracción del 3.7%, que es bastante mejor que los 6.5% con los que inicialmente esperaba acabar el año. Para 2023, el año en el que espera un cambio en el timón en la dirección que se dejó en marzo en materia de tasas, se espera que el PIB mejore a un ritmo del 2.5%.

Para seguir en el capítulo de las previsiones, se contempla que el desempleo quede en el 7.6% este año.

Son todo cifras para una crisis muy larga para la que el presidente de la Fed, Jerome Powell, considera que se necesita otro estímulo fiscal. El CARES Act, con sus defectos y virtudes, ha tenido su curso y para los consumidores apenas queda un cheque de un máximo de $1,200 por contribuyente y $500 por hijo en una pandemia que está ya en su séptimo mes y una economía que puede ganarse el título de la peor recesión desde la II Guerra Mundial.

La economía lleva en recesión desde febrero.

Powell dijo el miércoles que en el Congreso hay interés por que haya más alivio fiscal pero también explicó que no hay acuerdo ni en el cuándo ni el cuánto.

El presidente de la Fed no descartó que pudieran ponerse más herramientas en la mesa para dinamizar la economía y explicó que el programa Main Street de préstamos a pequeños negocios está siendo más usado con el tiempo. No obstante, Powell, explicó que el acceso al crédito no es en general el mayor problema de los negocios. Los economistas coinciden que el problema es la falta de demanda.

Efectos para el consumidor

Las bajas tasas pueden mantener durante un tiempo muy barato el crédito y presionar a la baja allá donde aún este caro (tarjetas de crédito). Para los ahorradores es mala noticia porque significa que no tienen rendimiento de sus cuentas bancarias ni en los certificados de depósito. Pero eso es lo que quiere la Fed, generar consumo y gasto para dinamizar la economía.