Video: ‘La Migra’ arresta a 50 indocumentados en dos supuestas viviendas de “coyotes” de Arizona

Unos 50 presuntos inmigrantes indocumentados han sido arrestados este miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en dos viviendas de Phoenix, informó la agencia federal.

Según confirmó ICE a Efe, los indocumentados fueron arrestados tras intervenir dos propiedades que funcionaban como “casas de seguridad”, que servirían a contrabandistas, o “coyotes”, para retener un tiempo indeterminado a los inmigrantes hasta que son llevados a su destino final.

Imágenes aéreas tomadas por televisiones locales muestran a decenas de personas sentadas en el suelo mientras los agentes van subiendo uno a uno en vehículos oficiales de ICE o de la Patrulla Fronteriza.

RIGHT NOW: SkyFOX is over a SWAT situation in Phoenix near 27th Avenue and Indian School Road. We are working to get more information about the incident. https://t.co/2HIH0A89dN

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) September 16, 2020