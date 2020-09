Visitante de una playa en Wisconsin se topa con un cerebro envuelto en aluminio

La Policía de Racine, Wisconsin, investiga el hallazgo de un cerebro, al parecer humano, en una playa.

El órgano fue hallado por un hombre en el Samuel Myers Park cerca de las 9:00 a.m del martes. Estaba envuelto en papel aluminio. A su lado había flores y dinero.

“Por fortuna fui el que lo halló y no otra persona, hay niños que vienen a jugar aquí”, dijo a Channel 3000 James Senda, quien buscaba cristales en la playa. “Mentalmente puedo con este tipo de cosas, pero no sé como le hubiera ido a otros”.

Some kind of brain found on Racine beach https://t.co/jQdDrAoaPa

— WISN 12 NEWS (@WISN12News) September 16, 2020