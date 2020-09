En Indonesia, el castigo por no llevar mascarilla es cavar tumbas

La escena puede enchinarnos la piel. Un grupo de personas está trabajando la tierra, pero no es para la agricultura, es algo más aterrador: están cavando tumbas.

Su actividad es parte de un castigo por no usar mascarilla, que resulta obligatoria en Indonesia ante la crisis actual que se vive por la pandemia del coronavirus.

Las autoridades de Gresik, un poblado de la isla de Java, dieron la orden luego de que varias personas se negaran al uso de cubrebocas, que reduce el riesgo de contagiarse y que es de suma importancia para el país, ya que es uno de los más afectados por el Covid-10 en el Sudeste Asiático.

El castigo no es así de severo para todos, algunos pueden safarse con el pago de una multa o hacer trabajos sociales como limpiar las calles o las alcantarillas.

Pero también hay casos para los que no hay tanta “benevolencia”: eso fue que le pasó a 21 personas de la localidad, quienes fueron obligados a limpiar el cementerio. Otras 8 tuvieron que cavar tumbas.

