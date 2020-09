Exmodelo Amy Dorris acusa a Trump de agredirla sexualmente

La exmodelo Amy Dorris acusó al presidente Donald Trump de agredirla sexualmente en el torneo de tenis US Open hace más de dos décadas.

Así lo reveló en una entrevista exclusiva con The Guardian, donde alegó que el republicano la abordó fuera del baño en su palco VIP en el torneo en Nueva York el 5 de septiembre de 1997. En aquel entonces Dorris tenía 24 años.

“Acusa a Trump de obligarle a tragar la lengua, tocarle por todo el cuerpo y sujetarla tan fuerte que no pudo escapar“, indica el reporte. “Simplemente empujó su lengua por mi garganta y yo lo estaba empujando. Y entonces fue cuando me agarró más fuerte y sus manos estaban tentando todo mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo”, dijo ella.

La mujer, quien vive en Florida, incluso proporcionó fotografías y otras pruebas al diario británico, sobre los hechos ocurridos cuando el ahora presidente estaba casado con Marla Maples, madre de Tiffany Trump.

“No sé cómo se llama así cuando se mete la lengua en la garganta de alguien. Pero lo empujé con los dientes. Lo estaba empujando. Y creo que podría haberle lastimado la lengua”, explicó.

*Another woman comes forward to accuse Donald Trump of sexual assault, according to @guardian.

*Former model Amy Dorris says alleged assault occurred at US Open in 1997.

*”His hands were very gropey…”https://t.co/UVGsPPUOiJ pic.twitter.com/2BoXuM77So

— Jim Roberts (@nycjim) September 17, 2020