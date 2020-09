Biden dice que el nuevo presidente debe elegir al nuevo juez del Supremo

WASHINGTON – El candidato demócrata Joe Biden dijo que el próximo presidente que salga elegido de las elecciones del 3 de noviembre debe ser quien elija a un sustituto para el puesto que ha dejado vacante la jueza progresista del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, fallecida este viernes.

Biden insistió también en que lo que debe hacerse hoy y en los próximos días es enfocarse en la pérdida de Ginsburg.

Y continuó diciendo: “No hay duda. Déjenme ser claro, de que los votantes deben elegir el presidente y el presidente debe elegir al juez para que el Senado lo considere”, afirmó Biden.

Let me be clear: The voters should pick a President, and that President should select a successor to Justice Ginsburg.

Biden también se refirió a la jueza de la Corte Suprema fallecida el viernes en una declaración: “Ruth Bader Ginsburg nos representó a todos. Ella era una heroína estadounidense, una gigante de la doctrina legal y una voz implacable en la búsqueda de ese ideal estadounidense más elevado: Justicia igualitaria bajo la ley. Que su memoria sea una bendición para todas las personas que aprecian nuestra Constitución y su promesa.”

Ruth Bader Ginsburg stood for all of us. She was an American hero, a giant of legal doctrine, and a relentless voice in the pursuit of that highest American ideal: Equal Justice Under Law. May her memory be a blessing to all people who cherish our Constitution and its promise.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 19, 2020