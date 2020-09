Buscan a hispano sospechoso de homicidio brutal de su novia en Nueva York

Carol Nystrom, una mujer encontrada muerta en su apartamento del Alto Manhattan, aparentemente fue apuñalada por su novio hace unos días, dijo la policía.

NYPD está buscando a Joshua Martínez, de 33 años, como principal sospechoso de la muerte de su novia en el apartamento que compartían en West 206th St. cerca de la 10ma Av, en Inwood.

Nystrom fue encontrada muerta allí ayer por la tarde después de que una amiga se comunicara con la policía, preocupada porque no había tenido noticias suyas en algún tiempo.

Los oficiales que respondieron forzaron la puerta y encontraron a la mujer muerta en el piso del dormitorio. Es posible que la mataron el domingo, acotó Daily News.

Si bien los policías primero pensaron que le habían disparado, una autopsia reveló más tarde que la habían apuñalado y golpeado.

Fuentes dijeron que Nystrom trabajaba como fotógrafa de la naturaleza y paseadora de perros, pero destacaron que había signos de actividad de drogas en su apartamento a todas horas.

Vecinos y amigos dijeron que Nystrom vivía con Martínez, quien desapareció hace aproximadamente una semana. Los dos tenían una relación volátil, apuntaron.

“Ella tiene un novio que siempre está drogado, y se peleaban”, dijo un vecino no identificado. “Era un compañero abusivo. Ella se había limpiado y era una paseadora de perros. Él consumía drogas y hacía entregas”.

La policía describe a Martínez como un hispano de alrededor de 5 pies 6 pulgadas y 165 libras. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A woman found dead in her NYC apartment was stabbed to death by her boyfriend possibly more than a week ago.

Cops said they were still looking for Joshua Martinez, 33, who’s believed to have killed girlfriend Carol Nystrom in the apartment they shared.https://t.co/FRCM6w8QKk

