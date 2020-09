Cocina mexicana: los 5 más populares e imperdibles platillos yucatecos

View this post on Instagram

#TurismoResponsable #Gastronomia #CochinitaPibil 📸 Cochinita Pibil La famosa Cochinita Pibil debe su nombre a la técnica maya llamada pib, que consiste en colocar el alimento en un hueco en la tierra con piedras calientes y enterrarlo para su cocción. A pesar de que hoy en día el platillo se prepara también en hornos modernos, la tradicional cochinita enterrada es de nuestros platillos más preciados por su delicioso sabor. . . ¿Has probado este delicioso platillo? . . #yucatan21 #gastronomia #mexicanfood #cochinitapibil #mayanculture #yucatan #yucatanpeninsula #descubreyucatan #descubremerida #descubremexico #visityucatan #yucatanturismo #mexico #viajes #travel #turismo #guiadeviaje