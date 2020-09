Jada Pinkett Smith celebra 49 años: esta es la desconocida banda de metal en la que es vocalista

Entretenimiento

La esposa de Will Smith tuvo que estudiar en dos escuelas de música para perfeccionar su voz

Si algo se tiene presente sobre Jada Pinkett Smith es el papel que ha desempeñado en el séptimo arte, talento que le ha abierto las puertas para participar en las mejores producciones tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Con protagónicos en filmes como “Matrix”, “Ali”, “Madagascar”, “Scream” entre otras y series como “Gotham”, la esposa de Will Smith ha alcanzado una exitosa carrera dispersa a la de su marido que la sigue sumando a otros proyectos.

Sin embargo, la actuación no siempre ha sido el camino que ha forjado quien hoy cumple 49 años. Un talento oculto que no muchos tienen identificado en ella es cantar. Si bien Pinkett Smith estuvo involucrada con el rapero Tupac, no es necesariamente este género donde se desenvuelve.

La nacida en Baltimore tiene una banda, formada desde 2002, de nombre Wicked Wisdom con la cual toca metal. Acompañada del guitarrista Pocket Honore, el guitarrista Cameron Graves, el bajista Rio Lawrence y el baterista Philip Fisher la banda es manejada por la compañía Overbrook Entertainment, co-fundada por Will Smith.

Por si esto no fuera raro aún, Wicked Wisdom es una mezcla entre nü metal (el género de los 90 que lanzó a la fama a bandas como Limp Bizkit, KoRn, Linkin Park, Papa Roach, etc.) y cierto toque de música gótica. En 2004 fue lanzado su álbum debut llamado “My Story”, producido por el marido de la hoy cumpleañera.

Para darse a conocer, la banda de Pinkett Smith fue telonera en el Onyx Hotel Tour de Britney Spears, aprovechando que su sonido aún no era lo suficientemente pesado como lo es ahora.

Este no es un proyecto “al aire”. La banda fue fundada por Jada y Honore, al principio tenían una mezcla de R&B y rock, después tuvieron una transición al metal, cuando fueron sumando a los integrantes que se quedaron de base.

Para poder tener una voz adhoc a la agrupación, Pinkett afinó sus cuerdas vocales asistiendo a la Escuela para Artes de Baltimore y la Escuela para Artes de Carolina del Norte.

La fama le llegó a Wicked Wisdom en 2005 cuando Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy, los llevó al reconocido Ozzfest, siendo uno de los “headliners”. A pesar del enojo de los fanáticos, quienes consideraban que eran muy nuevos para tener un debut tan soñado, Pinkett y su banda se ganaron la aprobación del público.

Fue para el 2006 cuando lanzaron su álbum homónimo, segundo de estudio, el día 21 de febrero. En este disco mezclaron metal alternativo y funk-soul (al más puro estilo de Incubus o Red Hot Chili Peppers) trabajo de donde se desprenden temas como “Cruel Intentions”, “Forgiven” y “Don’t Hate me” y que fue promocionado gracias a sus colegas, Sevendust.

Para el 2011 lanzaron una nueva canción y con ello el cambio de nombre de la banda a Wicked Evolution. A pesar de que estrictamente la agrupación no sigue tocando, aún se encuentran vigentes por lo que no sería sorpresa ver a Jada Pinkett Smith, a un paso de sus 50 años, regresando a los escenarios.