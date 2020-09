Khloé Kardashian se convierte en Kris Jenner 

Entretenimiento

La nueva temporada del programa ‘Keeping Up With The Kardashians’, la última tanda de capítulos del popular ‘reality’ que consolidó el poderío mediático de Kim Kardashian, no podría haber empezado con mejor pie, sobre todo para aquellos que esperaban grandes dosis de humor y divertidas disputas familiares.

Gracias a una de las ideas más descabelladas de las muchas que tiene en su haber Khloé Kardashian, emitida ya en el tráiler que anticipará el estreno de la temporada este domingo, los espectadores del todavía espacio del canal E! disfrutarán de lo lindo con un episodio inicial que, lejos de recrearse en la nostalgia, celebrará el lado más surrealista y conflictivo del nutrido clan familiar.

Como se desprende de las mencionadas escenas, la menor de las tres hermanas Kardashian se encontraba cenando con Kris, el novio de esta, Cory Gamble, y su excuñado Scott Disick al tiempo que evitaba intencionadamente el alcohol para no arruinar los impactantes planes que debía acometer poco después. Su progenitora, sin embargo, no redujo en ningún momento su tradicional ingesta de combinados de vodka y martini.

Posteriormente, Khloé se dirigió al guardarropa de su madre para enfundarse en uno de sus inconfundibles modelitos y ponerse una peluca que le ayudara a hacerse pasar por Kris, todo ello de cara al curioso reportaje fotográfico que protagonizaría poco después en las calles de su vecindario. Con la inestimable colaboración del mencionado Scott Disick, encargado de sacar las instantáneas, Khloé salió a la vía pública caracterizada como su progenitora para fingir que los paparazzi habían tomado fotos de ella en estado de clara embriaguez.

Lógicamente, la reacción que desplegó Kris Jenner al ver las fotos de mano de su propia representante, quien también estaba involucrada en esta broma pesada, llegó a tal punto de dramatismo, que Khloé y Scott tuvieron que intervenir rápidamente para hacer entender a la mománager que todo se trataba de una mera invención con la que sacarla de quicio, aunque los resultados quizá fueron más extremos de lo esperado.