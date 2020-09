Murió la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

La jueza Ruth Bader Ginsburg, la recatada instigadora que en sus 80 se convirtió en un ícono legal, cultural y feminista, murió el viernes.

La Corte Suprema anunció su muerte, diciendo que la causa fueron complicaciones del cáncer que padecía.

Artífice de la lucha legal por los derechos de la mujer en la década de 1970, Ginsburg fue la segunda mujer en ser nombrada jueza en el tribunal más alto del país, con 27 años de servicio, convirtiéndose en su miembro más destacado.

En 1972 fundó la sección de derechos de la mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Ginsburg murió rodeada de su familia en su casa en Washington, DC, dijo el tribunal, que también informó que se realizará un servicio de entierro privado en el Cementerio Nacional de Arlington.

La destacada jueza se desempeñó como el miembro más importante del ala liberal de la corte, en los últimos años, entregando constantemente votos progresistas sobre los problemas sociales más divisivos del momento, incluidos los derechos al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos al voto, inmigración, atención médica y acción afirmativa.

We remember Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, the second woman to serve on the Supreme Court. This 1996 portrait by Everett Raymond Kinstler is in our @smithsoniannpg's collection. pic.twitter.com/ohWILvx2y4

— Smithsonian (@smithsonian) September 19, 2020