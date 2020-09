PETA confisca todos los felinos del zoológico privado de Tim Stark ‘Wildlife in Need’

Después de que Personas para el Tratamiento Ético de Animales (PETA) ganara la demanda legal contra Wildlife in Need y sus operadores, Tim Stark de Tiger King y su exesposa Melissa Lane, por violar la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés), 22 tigres, leones e híbridos de tigres y leones salieron hoy del ahora cerrado zoológico privado.

Fueron transportados a The Wild Animal Sanctuary y al Turpentine Creek Wildlife Refuge en Arkansas, informó PETA en un comunicado.

Los alguaciles de EE.UU. fueron los responsables de brindar seguridad para el operativo, en el cual no hubo contratiempos, a pesar de las fuertes amenazas de Stark en videos que publicó en Facebook.

Además de sugerir a sus seguidores que obstruyeran los vehículos que transportarían a los animales, identificó a un abogado de PETA por su nombre, blandió un rifle y dijo que a él “se le enseñó a disparar y matar” a gente como la de PETA.

Por ello, el tribunal le ordenó a Stark que se mantuviera al menos a 2 millas de la propiedad el día del traslado de los animales.

An Indianapolis judge has issued an arrest warrant for Tim Stark, holding him in contempt of court. We are at Wildlife in Need where someone just sped off of the property, in Stark’s truck. pic.twitter.com/eAlOrc0998

— Shay McAlister (@ShayMcAlisterTV) September 16, 2020